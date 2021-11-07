Политолог описал будущее союза России и Белоруссии

России и Белоруссии будет легче совместно противостоять западным натискам благодаря утвержденным 28 союзных программ. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
«Это не просто 28 направлений. Это куда больше направлений, которые формируют новое качество для сближения и умножения потенциалов национальной экономики», — сказал Мезенцев в в эфире белорусского телеканала ОНТ.
По словам политика, принятые положения ставят на совершенно иной уровень взаимодействия между двумя странами в пользу нового этапа совместной промышленной политики, политики в области сельского хозяйства, формирования единого энергетического рынка. Он добавил, что Белоруссии и России будет легче вдвоем противостоять западным санкциям.
Глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Вместе с этим, на заседании Высшего Госсовета лидеры стран утвердили 28 союзных программ.