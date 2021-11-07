Захарова заявила о раздоре в НАТО из-за трех стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, Британия и Австралия внесли раздор в «натовскую семью», создав новый блок AUKUS. Об этом сообщает ТАСС.

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«Этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи. И не только концептуального плана раздор, но и технологический», - заявила Захарова в эфире канала «Россия 1».

Она добавила, что в альянсе «никто так и не понял», как и от кого новые ядерные подлодки будут охранять австралийский континент.

Также Захарова указала, что из нового блока «была выкинута Франция со всеми ее технологическими и экономическими проектами».

«Вот вам, пожалуйста, и единомышление", - сказала дипломат.

По ее словам, идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии с кем-либо.

В сентябре было создано новое партнерство в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует построить несколько атомных подводных лодок по американской технологии. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на более чем 50 млрд евро.