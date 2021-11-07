В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Захарова заявила о раздоре в НАТО из-за трех стран

Майк Габриелян
34 минуты назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, Британия и Австралия внесли раздор в «натовскую семью», создав новый блок AUKUS. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова заявила о раздоре в НАТО из-за трех стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи. И не только концептуального плана раздор, но и технологический», - заявила Захарова в эфире канала «Россия 1».

Она добавила, что в альянсе «никто так и не понял», как и от кого новые ядерные подлодки будут охранять австралийский континент.

Также Захарова указала, что из нового блока «была выкинута Франция со всеми ее технологическими и экономическими проектами».

«Вот вам, пожалуйста, и единомышление", - сказала дипломат.

По ее словам, идеология западного мира заключается в создании блоков, которые бы находились в постоянном противостоянии с кем-либо.

В сентябре было создано новое партнерство в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует построить несколько атомных подводных лодок по американской технологии. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на более чем 50 млрд евро.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание Британией, США и Австралией нового сотрудничества в сфере безопасности AUKUS подрывает стабильность в регионе.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,НАТО,МИД,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители