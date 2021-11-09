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Захарова ответила Кулебе на слова о торможении «нормандского формата»

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
34 минуты назад

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что Россия якобы «тормозит» подготовку встреч в «нормандском формате».

«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Кулеба заявил, что Россия «тормозит» подготовку встреч в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.

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В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.

Политика,Видео,Саммит,Жан-Ив Ле Дриан,Сергей Лавров,МИД,ИТАР-ТАСС,
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