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Захарова: Наблюдатели ОБСЕ попали в зону атаки беспилотника ВСУ

Майк Габриелян
1 час назад

В Донбассе украинский беспилотник открыл огонь по зоне, в которой находились наблюдатели ОБСЕ. Взрыв прогремел в 20 метрах от международных инспекторов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова: Наблюдатели ОБСЕ попали в зону атаки беспилотника ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», - написала Захарова.

Она добавила, что Киев, используя боевые дроны, нарушает Минские договоренности. При этом Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают «разнузданного поведения киевского режима».

По словам Захаровой, власти Украины перечеркивают ранее достигнутые договоренности и надежду людей на мирную жизнь.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ оценили вероятность закупки Россией беспилотников у Турции.

Политика,Мария Захарова,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,МИД,ОБСЕ,
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