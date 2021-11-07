Захарова: Наблюдатели ОБСЕ попали в зону атаки беспилотника ВСУ

В Донбассе украинский беспилотник открыл огонь по зоне, в которой находились наблюдатели ОБСЕ. Взрыв прогремел в 20 метрах от международных инспекторов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

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«В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», - написала Захарова.

Она добавила, что Киев, используя боевые дроны, нарушает Минские договоренности. При этом Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают «разнузданного поведения киевского режима».

По словам Захаровой, власти Украины перечеркивают ранее достигнутые договоренности и надежду людей на мирную жизнь.