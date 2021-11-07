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Заявление США о российских войсках у границ Украины удивило Киев

Ювелина Бернст
1 час назад

В офисе президента Украины заявили, что не располагают подтверждающей информацией о том, что рядом с украинскими границами сконцентрированы российские войска, как сообщают американские СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Его слова передает UaTV.

Заявление США о российских войсках у границ Украины удивило Киев
Фото: ТАССТАСС

Никифоров рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором выступил главнокомандующий ВС Украины. Он не рассказал ни о чем, что могло насторожить.

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она», - добавил Никифоров.

На днях иностранные СМИ со ссылкой на фотографии со спутника сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. Пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом.

Однако США обеспокоены растущим потенциалом эскалации на украинской границе. Вашингтон обратился в связи с этим к Европейской службе внешних связей и министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритани. Соединенные Штаты также якобы поделились с ЕС сведениями о передвижении российских войск.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Дмитрий Песков,ЕС,
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