Заявление США о российских войсках у границ Украины удивило Киев

В офисе президента Украины заявили, что не располагают подтверждающей информацией о том, что рядом с украинскими границами сконцентрированы российские войска, как сообщают американские СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Его слова передает UaTV.

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Никифоров рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором выступил главнокомандующий ВС Украины. Он не рассказал ни о чем, что могло насторожить.

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она», - добавил Никифоров.

На днях иностранные СМИ со ссылкой на фотографии со спутника сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной. Пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом.