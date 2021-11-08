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Песков рассказал о подготовке саммита Путина, Алиева и Пашиняна

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
1 час назад

Саммит президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о подготовке саммита Путина, Алиева и Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, в середине октября произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта.

Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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