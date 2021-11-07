Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, откроет в Москве памятник Достоевскому, а также проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином.
«На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно... Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», – рассказал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».