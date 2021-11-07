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Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
13 минут назад

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, откроет в Москве памятник Достоевскому, а также проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином.

Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно... Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», – рассказал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, в связи с этим Путин откроет московский дом Достоевского на улице Достоевского. Также президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства.
Политика,Павел Зарубин,Федор Достоевский,Владимир Путин,АТЭС,Военно-промышленная комиссия,Сбербанк России,
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