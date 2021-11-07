Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС

Отмечается, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, в связи с этим Путин откроет московский дом Достоевского на улице Достоевского. Также президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства.