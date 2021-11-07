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Мезенцев рассказал о главных качествах Путина и Лукашенко

Ura.Ruиещё 3
1 час назад

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко — лидеры, служащие своим странам в полном объеме. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев рассказал о главных качествах Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Путин и Александр Лукашенко доказали, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего отечества», — заявил Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, отношения лидеров Белоруссии и России — отношения людей, которые четко понимают ответственность за свои народы.

Он отметил, что эти качества глав России и Белоруссии не мешают их сотрудничеству, ведь на этом построены 28 союзных программ.

«Это не значит, что при этом не слышишь партнера, не учитываешь его интересы и не идешь навстречу его запросу, отстаивая свою позицию», — заключил Мезенцев.

Ранее URA.RU сообщало, что 4 ноября Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. По мнению Дмитрия Мезенцева, благодаря союзу, России и Белоруссии будет проще противостоять Западу.

Политика,Дмитрий Мезенцев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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