Мезенцев рассказал о главных качествах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко — лидеры, служащие своим странам в полном объеме. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

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«Владимир Путин и Александр Лукашенко доказали, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего отечества», — заявил Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, отношения лидеров Белоруссии и России — отношения людей, которые четко понимают ответственность за свои народы.

Он отметил, что эти качества глав России и Белоруссии не мешают их сотрудничеству, ведь на этом построены 28 союзных программ.

«Это не значит, что при этом не слышишь партнера, не учитываешь его интересы и не идешь навстречу его запросу, отстаивая свою позицию», — заключил Мезенцев.