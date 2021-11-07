В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Госдуме анонсировали объединение законодательств России и Белоруссии

Майк Габриелян
41 минуту назад

Парламенты России и Белоруссии унифицируют законодательства двух стран, чтобы создать единое правовое поле Союзного государства. Будут приняты десятки новых законов. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В Госдуме анонсировали объединение законодательств России и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», - написал Володин.

По его словам, для реализации договоренностей «потребуются десятки законодательных решений». От них зависит, насколько эффективна будет интеграция между Россией и Белоруссией.

На ближайшем заседании Парламентского Собрания будет выработана «дорожная карта» участия депутатов в интеграционных процессах.

Планируется, что профильные комитеты Государственной Думы и Национального Собрания Республики Беларусь будут работать совместно, используя онлайн-форматы.

Кроме того, после думских выборов необходимо обновить депутацию в Парламентское Собрание Союзного Государства.

«Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами», - заключил Володин.

Накануне государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что у Союзного государства России и Белоруссии появится свой символ. Работа над ним уже идет.

Политика,Дмитрий Мезенцев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители