В Госдуме анонсировали объединение законодательств России и Белоруссии

Парламенты России и Белоруссии унифицируют законодательства двух стран, чтобы создать единое правовое поле Союзного государства. Будут приняты десятки новых законов. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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«В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», - написал Володин.

По его словам, для реализации договоренностей «потребуются десятки законодательных решений». От них зависит, насколько эффективна будет интеграция между Россией и Белоруссией.

На ближайшем заседании Парламентского Собрания будет выработана «дорожная карта» участия депутатов в интеграционных процессах.

Планируется, что профильные комитеты Государственной Думы и Национального Собрания Республики Беларусь будут работать совместно, используя онлайн-форматы.

Кроме того, после думских выборов необходимо обновить депутацию в Парламентское Собрание Союзного Государства.

«Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами», - заключил Володин.