В Госдуме анонсировали объединение законодательств России и Белоруссии

Парламенты России и Белоруссии унифицируют законодательства двух стран, чтобы создать единое правовое поле Союзного государства. Будут приняты десятки новых законов. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», - написал Володин.
По его словам, для реализации договоренностей «потребуются десятки законодательных решений». От них зависит, насколько эффективна будет интеграция между Россией и Белоруссией.
На ближайшем заседании Парламентского Собрания будет выработана «дорожная карта» участия депутатов в интеграционных процессах.
Планируется, что профильные комитеты Государственной Думы и Национального Собрания Республики Беларусь будут работать совместно, используя онлайн-форматы.
Кроме того, после думских выборов необходимо обновить депутацию в Парламентское Собрание Союзного Государства.
«Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами», - заключил Володин.
Накануне государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что у Союзного государства России и Белоруссии появится свой символ. Работа над ним уже идет.