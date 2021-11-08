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МИД России осудил покушение на премьера Ирака

News.ruиещё 2
59 минут назад

Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи. Данная террористическая вылазка была направлена на подрыв безопасности и стабильности в стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

МИД России осудил покушение на премьера Ирака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва подтверждает готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнёрами в борьбе с терроризмом. РФ призвала ведущие иракские политические силы к проявлению сдержанности.

Рассчитываем на скорейшее достижение договорённости о формировании нового дееспособного правительства, которое будет опираться на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака, — говорится в заявлении МИД.

В ночь на воскресенье начинённый взрывчаткой беспилотник попал в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Он не пострадал. Иракские органы безопасности предприняли необходимые меры, чтобы попытка покушения оказалась неудачной.

Сообщалось, что в результате нападения были ранены 10 охранников политика. Сам он оказался невредим, о чём вскоре сообщил в соцсетях. Аль-Каземи призвал народ Ирака соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность ради благополучия страны. Министерство внутренних дел страны заявило, что покушение на премьер-министра страны было терактом.

Политика,МИД,МВД,
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