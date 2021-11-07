Володин рассказал о прорывных решениях Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, которые носят прорывной характер, выиграли граждане обеих стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Так, спикер нижней палаты парламента напомнил об итогах заседания высшего госсовета Союзного государства и утверждении союзных программ — по его словам, это крайне важное событие для народов двух государств.

«Программы направлены на повышение благосостояния граждан, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях», — рассказал он.

Володин подчеркнул, что в рамках реализации намеченных мероприятий парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран. В частности, необходимо будет выработать «дорожную карту» участия депутатов в интеграционных процессах, укрепить взаимодействие профильных комитетов Госдумы и Национального собрания Белоруссии, а также обновить депутацию в парламентское собрание Союзного государства.