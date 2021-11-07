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Володин рассказал о прорывных решениях Путина и Лукашенко

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, которые носят прорывной характер, выиграли граждане обеих стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин рассказал о прорывных решениях Путина и Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

Так, спикер нижней палаты парламента напомнил об итогах заседания высшего госсовета Союзного государства и утверждении союзных программ — по его словам, это крайне важное событие для народов двух государств.

«Программы направлены на повышение благосостояния граждан, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях», — рассказал он.

Володин подчеркнул, что в рамках реализации намеченных мероприятий парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран. В частности, необходимо будет выработать «дорожную карту» участия депутатов в интеграционных процессах, укрепить взаимодействие профильных комитетов Госдумы и Национального собрания Белоруссии, а также обновить депутацию в парламентское собрание Союзного государства.

4 ноября состоялось заседание высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ, которые были согласованы в ходе переговоров в Кремле в сентябре — они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства и транспорта. Вдобавок была утверждена обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

Политика,Александр Лукашенко,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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