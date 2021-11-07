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В США продолжают заявлять о «военной активности» РФ у границ Украины

Елена Прошина
50 минут назад

В российском посольстве в США озадачены заявлениями Госдепа и Минобороны относительно «необычной военной активности» России, сообщает RT.

Очередной фейк: США увидели «военную активность» РФ у границ Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщил ранее представитель Пентагона Джон Кирби, военное ведомство «пристально следит» за действиями российских Вооружённых сил «у украинских границ». При этом Кирби отказался проводить параллели с передвижением российских войск внутри страны во время учений и проверки боеготовности, которые прошли в апреле и мае 2021 года.

Как сообщили в Кремле и МИД России, данная информация не соответствует действительности, а публикации в СМИ на эту тему представляют собой очередной фейк. Как считают эксперты, выступая с подобными заявлениями, Вашингтон пытается найти оправдание своим провокационным действиям в регионе.

«Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — напомнили в российской дипмиссии.

Как сообщалось ранее, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы. Американский лидер Джо Байден направил директора ЦРУ в Москву, чтобы предупредить: Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск близ границы с Украиной.

Политика,Армия,Уильям Бернс,Джон Кирби,Джозеф Байден,Министерство обороны,ЦРУ,Госдеп США,Пентагон,
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