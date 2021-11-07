Очередной фейк: США увидели «военную активность» РФ у границ Украины

В российском посольстве в США озадачены заявлениями Госдепа и Минобороны относительно «необычной военной активности» России, сообщает RT.

Как сообщил ранее представитель Пентагона Джон Кирби, военное ведомство «пристально следит» за действиями российских Вооружённых сил «у украинских границ». При этом Кирби отказался проводить параллели с передвижением российских войск внутри страны во время учений и проверки боеготовности, которые прошли в апреле и мае 2021 года.

Как сообщили в Кремле и МИД России, данная информация не соответствует действительности, а публикации в СМИ на эту тему представляют собой очередной фейк. Как считают эксперты, выступая с подобными заявлениями, Вашингтон пытается найти оправдание своим провокационным действиям в регионе.

«Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — напомнили в российской дипмиссии.