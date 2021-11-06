Симоньян ответила Кадырову на слова о хайпе "на кавказцах"

«Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как 'делать заявления'. Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного», — написала Симоньян.