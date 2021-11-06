Депутат предложил запретить указывать национальность преступников в СМИ

Буду добиваться принятия закона о запрете указывания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осуждённых. Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии ещё раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях. Это унижает человеческие достоинства третьих лиц, не участвующих в такого рода конфликтах. Выступал и выступаю против любой формы фашизма как с одной, так и с другой стороны, — сообщил он.