Жириновский посоветовал россиянам чаще ходить в туалет

«Надо – пять раз помочишься, десять, двенадцать. <…> Так надо, чтобы все знали! Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые, да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует – идите! Как питание: проголодался – иди покушай», — заявил Жириновский.