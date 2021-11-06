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В Госдуме назвали способ присоединить Донбасс к России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Чтобы присоединить Донбасс к России, необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года. Такой способ присоединения территории назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает Ura.ru.

«После этого [признания незаконным акта 1922 года] все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально», — заявил депутат.

Он добавил, что с этим нужно работать юристам международного права — они должны подавать иски в различные международные инстанции.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

По словам Водолацкого, документ Совета народных комиссаров стал трагичным для многих людей. Согласно подписанному Лениным акту, территории Донбасса отходили Украинской ССР.

Ранее на Украине обвинили Россию в стремлении присоединить Донбасс. По словам первого президента Леонида Кравчука, Москва планирует создать в регионе русские национальные государственные образования. Помимо этого, она хочет захватить также и подконтрольные Киеву части ЛНР и ДНР, добавил он.

Политика,Видео,Виктор Водолацкий,Госдума,РИА Ura.ru,
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