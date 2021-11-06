В Госдуме нашли обоснования для признания Донбасса частью России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий придумал, как присоединнить Донбасс к России, передает Ura.ru.

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Парламентарий предложил российским юристам по международному праву создать иски с требованием признать незаконным решение Совета народных комиссаров от 1922 года отдать Донбасс Украинской ССР. С данными исками юристы должны обратиться в разные международные инстанции, борющиеся за права человека.

«За то, что незаконно рассоединили земли… И после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально», — полагает Водолацкий.

По его мнению, вышеуказанный документ стал трагичным для многих людей.