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В МИД России раскрыли подробности разговора с директором ЦРУ

Майк Габриелян
1 час назад

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл детали разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».

В МИД раскрыли, что обсуждали с директором ЦРУ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии"», - сказал российский дипломат.

По его словам, «какого-то особого значения» тому, что обсуждалось во время пребывания Бернса в российской столице, придавать не следует.

«Мы такого рода сигналы многократно слышали от американцев раньше», - отметил Рябков.

По данным источников канала CNN, директор ЦРУ приехал в Москву, чтобы разобраться в намерениях Москвы в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям войск вблизи русско-украинской границы.

Американский телеканал отмечает, что «США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной». Однако глава Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон не считает агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной.

Рябков прокомментировал неоднозначную позицию американцев в вопросе «российской угрозы» Киеву следующим образом:

«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам».

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Москве в минувший вторник. Также с Бернсом встретился глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На встречах обсуждались отношения РФ и США.
Политика,Уильям Бернс,Марк Милли,Сергей Рябков,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,ЦРУ,Совет безопасности РФ,МИД,Интерфакс,
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