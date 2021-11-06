В МИД раскрыли, что обсуждали с директором ЦРУ в Москве

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл детали разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».
«Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии"», - сказал российский дипломат.
По его словам, «какого-то особого значения» тому, что обсуждалось во время пребывания Бернса в российской столице, придавать не следует.
«Мы такого рода сигналы многократно слышали от американцев раньше», - отметил Рябков.
По данным источников канала CNN, директор ЦРУ приехал в Москву, чтобы разобраться в намерениях Москвы в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям войск вблизи русско-украинской границы.
Американский телеканал отмечает, что «США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной». Однако глава Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон не считает агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной.
Рябков прокомментировал неоднозначную позицию американцев в вопросе «российской угрозы» Киеву следующим образом:
«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам».