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В Крыму захотели изменить тактику борьбы за скифское золото

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
15 минут назад

Шанс вернуть крымскую коллекцию скифского золота есть, однако для этого нужно изменить тактику в судебном процессе, заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Молохов заявил, что «шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства России в этот процесс», передает РИА «Новости».

«Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», – подчеркнул он.

По словам Молохова, голландскими адвокатами, представляющими интересы крымских музеев, была избрана тактика ведения процесса, связанная с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.

«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Россия», – добавил он.

Эксперт считает, что возврат коллекции на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.

Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, Россия и Украина начали спор о принадлежности коллекции.

Суд Амстердама отдал Киеву крымское золото скифов

Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, суд Амстердама объявил артефакты собственностью Украины. В МИД России назвали это решение политически мотивированным.

В Крыму призвали возбудить уголовное дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, а сами музеи признать потерпевшими. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.
Политика,Видео,Александр Молохов,Александр Бастрыкин,МИД,РИА Новости,
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