«Посмотрите в зеркало»: РФ парировала обвинения США о военных

Российское посольство в Вашингтоне на фоне заявлений ведомств США о действиях Вооруженных сил РФ вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

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«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», — сказано в сообщении.

5 ноября представитель военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Вашингтон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины. При этом он не пояснил, о каких «необычных действиях» идет речь.