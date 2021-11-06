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Посольство России посоветовало Госдепу и Пентагону "посмотреть в зеркало"

Елена Прошина
16 минут назад

Российское посольство в Вашингтоне на фоне заявлений ведомств США о действиях Вооруженных сил РФ вблизи границ Украины отметило, что именно американские военные «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Посмотрите в зеркало»: РФ парировала обвинения США о военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», — сказано в сообщении.

5 ноября представитель военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Вашингтон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины. При этом он не пояснил, о каких «необычных действиях» идет речь.

Как сообщалось ранее, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о недопустимости действий против Украины и узнать намерения Москвы. Американский лидер Джо Байден направил директора ЦРУ в Москву, чтобы предупредить российские власти, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что движет Россией.

Политика,Армия,Уильям Бернс,Джон Кирби,Джозеф Байден,ЦРУ,Госдеп США,Пентагон,
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