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Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности

Елена Прошина
19 минут назад

Москва требует компенсации за простой изъятой в США российской дипломатической собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в США Сергея Кошелева.

РФ потребовала от США компенсации за простой дипсобственности
Фото: РамблерРамблер

По его словам, счет идет на сотни тысяч долларов. «Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата, и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — сказал дипломат. Отмечается, что американская сторона конфисковала шесть объектов.

Кошелев сообщил, что в настоящее время неизвестно, в каком состоянии находятся инженерные коммуникации и материальные ценности. По словам советника, Москва 470 раз обращалась в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить объекты, провести инвентаризацию, посмотреть, в каком состоянии находятся здания и сооружения. «Нам регулярно отказывают», — сказал он.

При этом ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство, и если случится авария и пострадает здание или соседние сооружения, то претензии предъявят российской стороне.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

Политика,Сергей Кошелев,Сергей Рябков,Госдеп США,РИА Новости,
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