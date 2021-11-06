РФ потребовала от США компенсации за простой дипсобственности

Москва требует компенсации за простой изъятой в США российской дипломатической собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника-посланника посольства РФ в США Сергея Кошелева.

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По его словам, счет идет на сотни тысяч долларов. «Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата, и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — сказал дипломат. Отмечается, что американская сторона конфисковала шесть объектов.

Кошелев сообщил, что в настоящее время неизвестно, в каком состоянии находятся инженерные коммуникации и материальные ценности. По словам советника, Москва 470 раз обращалась в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить объекты, провести инвентаризацию, посмотреть, в каком состоянии находятся здания и сооружения. «Нам регулярно отказывают», — сказал он.

При этом ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство, и если случится авария и пострадает здание или соседние сооружения, то претензии предъявят российской стороне.