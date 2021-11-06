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Медиков с иностранными дипломами направят на переаттестацию

Российская Газета
46 минут назад

Врачам с иностранными дипломами потребуется подтвердить свои знания и навыки для того, чтобы работать в российских больницах и поликлиниках. Порядок сдачи экзамена для медиков, которые обучались за рубежом, разработанный Росздравнадзором, вступает в силу 6 ноября.

Медикам с иностранными дипломами придётся сдать экзамен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачам с иностранными дипломами потребуется подтвердить свои знания и навыки для того, чтобы работать в российских больницах и поликлиниках. Порядок сдачи экзамена для медиков, которые обучались за рубежом, разработанный Росздравнадзором, вступает в силу 6 ноября.

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Как пояснили в Минздраве, подтверждать свои компетенции придется в том числе россиянам, если они закончили зарубежный вуз. "Никаких дополнительных преференций для каких-либо категорий лиц, получивших медицинское образование в иностранном государстве, не предусмотрено", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что направление на переаттестацию выдаст Росздравнадзор. В течение 25 дней со дня обращения он направит соискателя на экзамен в медицинскую образовательную организацию. Принимать его будет специально сформированная комиссия, в состав которой войдут ведущие специалисты здравоохранения и медицинской науки, представители медицинских и фармацевтических ассоциаций, а также сотрудники территориальных органов Росздравнадзора.

Сам экзамен должен включать три этапа: теоретическую часть, практическую часть и собеседование. Сдавать его необходимо на русском языке. Наличие сертификата о владении русским языком для иностранца обязательно. Также в числе требований к гражданам других государств - знание истории России и основ законодательства нашей страны.

"Полномочия Росздравнадзора позволяют исключить возможность получения права на медицинскую деятельность лицам с несоответствующей квалификационным требованиям профессиональной подготовкой, а также обладающих недостаточными теоретическим знаниями и слабыми практическими навыками", - подчеркнули в минздраве.

В случае, если врач не пройдет процедуру легализации документов об образовании, он не сможет работать в России по своей специальности. А если он незаконно приступит к такой деятельности, то такая работа будет приравниваться к работе без документов.

Политика,Общество,Минздрав РФ,Росздравнадзор,
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