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В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

В России заявили о существующем шансе возобновить выдачу виз США в Москве. Такое мнение выразил в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости

«Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему», — сказал он.

Ранее в ноябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил США направить дополнительных дипломатов в Москву для нормализации работы посольства. Он напомнил, что сейчас выдача американских виз россиянам не осуществляется. «От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой», — возмутился замминистра.

Политика,Сергей Кошелев,Сергей Рябков,
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