В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Журналист Макдонаф указал на важную деталь в речи Путина, которую упустили СМИ Запада

Слово и Дело
46 минут назад

Западные СМИ пришли в ярость после выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Журналист рассказал об истерике западных СМИ после одной фразы Путина
Фото: ReutersReuters

Американский журналист Том Макдонаф объяснил, что у западных репортеров началась истерика из-за слов российского лидера по гендерной теме. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи издания Asia Times.

Некоторые американские СМИ возмутились фразой президента РФ, в которой он описал дискуссии Запада о гендерной принадлежности и назвал их фантасмагорией.

«Путин особо отметил, что «те, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму». Неужели он ошибся?» — задается вопросом Том Макдонаф.

Однако, уделив большое внимание гендерным вопросам, западные СМИ упустили важную деталь в выступлении Владимира Путина. Российский лидер призвал элиты Запада переосмыслить представления о том, что составляет прогресс и целостное человеческое развитие в мировом сообществе. Журналист Макдонаф уверен, что именно на этот момент стоило обратить особое внимание, так как это вопрос морального кризиса, который процветает на Западе.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители