Западные СМИ пришли в ярость после выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Американский журналист Том Макдонаф объяснил, что у западных репортеров началась истерика из-за слов российского лидера по гендерной теме. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи издания Asia Times.
Некоторые американские СМИ возмутились фразой президента РФ, в которой он описал дискуссии Запада о гендерной принадлежности и назвал их фантасмагорией.
«Путин особо отметил, что «те, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму». Неужели он ошибся?» — задается вопросом Том Макдонаф.
Однако, уделив большое внимание гендерным вопросам, западные СМИ упустили важную деталь в выступлении Владимира Путина. Российский лидер призвал элиты Запада переосмыслить представления о том, что составляет прогресс и целостное человеческое развитие в мировом сообществе. Журналист Макдонаф уверен, что именно на этот момент стоило обратить особое внимание, так как это вопрос морального кризиса, который процветает на Западе.