Журналист рассказал об истерике западных СМИ после одной фразы Путина

Некоторые американские СМИ возмутились фразой президента РФ, в которой он описал дискуссии Запада о гендерной принадлежности и назвал их фантасмагорией.

«Путин особо отметил, что «те, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергаются чуть ли не остракизму». Неужели он ошибся?» — задается вопросом Том Макдонаф.

Однако, уделив большое внимание гендерным вопросам, западные СМИ упустили важную деталь в выступлении Владимира Путина. Российский лидер призвал элиты Запада переосмыслить представления о том, что составляет прогресс и целостное человеческое развитие в мировом сообществе. Журналист Макдонаф уверен, что именно на этот момент стоило обратить особое внимание, так как это вопрос морального кризиса, который процветает на Западе.