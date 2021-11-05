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Посольство РФ отказалось комментировать сообщения СМИ о гибели российского дипломата в ФРГ

ТАССиещё 6
1 час назад

Посольство России в ФРГ не комментирует сообщения германских СМИ о гибели в октябре 35-летнего российского дипломата в Берлине. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии.

Посольство России в Германии отреагировало на сообщения о гибели дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - сказал сотрудник посольства.

В пятницу издание Der Spiegel сообщило, что германские службы, обеспечивающие безопасность посольства РФ в Берлине, 19 октября перед зданием дипмиссии нашли мертвым российского дипломата. В статье утверждалось, что мужчина, "по всей видимости, выпал из окна посольского комплекса". В дипмиссии журналу заявили, что "речь идет о трагическом случае", и добавили, что "по этическим соображениям" комментировать это не будут.

Spiegel: в Германии нашли мертвым российского дипломата

На брифинге в МИД ФРГ сообщили, что им известно об инциденте. "Но деталей я приводить не буду", - сказал представитель ведомства Кристофер Бургер.

Политика,МИД,Spiegel,
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