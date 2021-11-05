Лерос во время своего выступления начал говорить президенту, что тот главный предатель в стране и что он не боится сфабрикованных против него дел. Депутата призвали выступать по заявленной теме, а потом и вовсе отключили микрофон. Тогда он повернулся к Зеленскому и продемонстрировал президенту средний палец, который появился в парламенте, чтобы представить кандидата на пост главы Минобороны. Накануне министра Тарана отправили в отставку.