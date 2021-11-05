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Депутат Верховной рады показал Зеленского средний палец с трибуны.Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Украинский депутат от «Слуги народа» Гео Лерос показал Зеленскому с трибуны средний палец в ответ на выключенный микрофон. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Лерос во время своего выступления начал говорить президенту, что тот главный предатель в стране и что он не боится сфабрикованных против него дел. Депутата призвали выступать по заявленной теме, а потом и вовсе отключили микрофон. Тогда он повернулся к Зеленскому и продемонстрировал президенту средний палец, который появился в парламенте, чтобы представить кандидата на пост главы Минобороны. Накануне министра Тарана отправили в отставку.

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