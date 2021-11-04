Одно СМИ, одна нефть. О чем договорились Путин и Лукашенко

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. А российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.

Фото: ТАСС ТАСС

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Севастополь в День народного единства принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

Видео дня

На нем Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили пакет интеграционных документов, включая 28 отраслевых союзных программ, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Программы, напомним, были согласованы главами стран 9 сентября.

На следующий день на собрании совета министров в Минске они получили одобрение. Как обещал Лукашенко, к 4 ноября программы "будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран". 28 программ охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях и фактически создают механизмы развития единого экономического пространства. Это промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, транспортный рынок, законодательство и прочее. Обе стороны при этом настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет российского и белорусского государств.

Список выглядит следующим образом.

"Через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России мы делаем очередной важный шаг на пути союзного строительства Союзное государство для Белоруссии - приоритет из приоритетов", - констатировал Лукашенко на сегодняшнем заседании.

Со стороны белорусского президента в контексте дальнейшего развития отношений с Россией также прозвучали некоторые предложения и замечания.

Как заявил Лукашенко, он выступает за создание медиахолдинга Союзного государства и проведение "серьезной реформы" в этом направлении.

Президент Путин со своей стороны сообщил, что Россия рассматривает возможность включения в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта. На текущий момент необходимо согласовать все детали.

"Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его [проект] в ближайшем будущем", — высказался российский глава государства.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что Минск остается для Москвы ближайшим союзником, а белорусы - "по-настоящему братским народом".

"Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет", - пообещал он.

Говоря о том, что Путин сегодня находится на Крымском полуострове, Лукашенко также вспомнил об обещании российского коллеги взять его с собой в Крым. Президент Белоруссии в очередной раз высказал надежду, что все-таки сможет посетить регион и оценить его преобразование. В частности, посмотреть на мемориал Примирения в Севастополе.

"Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. А сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим? Поэтому я с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю. Ну это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть только доля шутки, поэтому все это правда", - пояснил Лукашенко.

В ответ на это Путин пообещал, что Лукашенко все-таки покажут памятник в Севастополе. Белорусский президент не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, при этом Минск не признает полуостров частью РФ.

Отдельно Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия приступают к "перезагрузке совместного экономического пространства".

Предполагается в том числе внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений.

Путин же констатировал, что Москва является главным деловым партнером Минска.

В рамках выполнения союзных программ, напомним, Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года должны подписать документ о создании объединенного рынка газа и договоры об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и едином рынке электроэнергии.

Путин сообщил, что по этому направлению страны уже достигли серьезного прогресса, хоть вопрос и вызывает споры и жаркие дискуссии.

"Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Белоруссия сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и - в отдельные моменты - в девять, десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках", - напомнил Путин.