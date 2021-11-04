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Киев выразил протест по поводу визита Путина в Крым

Газета.Ruиещё 4
44 минуты назад

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.

Киев выразил протест по поводу визита Путина в Крым
Фото: ТАССТАСС

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь", - заявили в министерстве.

В МИД Украины назвали визит "грубым нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам", заключенным между странами.

"Российская сторона обязана возвратиться к выполнению собственных международно-правовых обязательств", - подчеркнули в Киеве.

Лукашенко попросил Путина показать ему Крым

В День народного единства президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны. В ходе визита он заявил о том, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе страны.

Политика,Владимир Путин,Генассамблея ООН,МИД,
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