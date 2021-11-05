Песков: у Лукашенко есть действующее приглашение в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Так в Кремле отреагировали на заявление Лукашенко во время заседания высшего госсовета Союзного государства о том, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Он пожаловался, что Украина закрыла для Белоруссии небо, и теперь через нее попасть на полуостров невозможно. При этом в Крыму у белорусов находится «собственность, и другие есть проблемы».

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В ответ российский президент пообещал показать своему белорусскому коллеге памятник в Севастополе, так как Лукашенко не был в Крыму с момента его воссоединения с Россией.

Чей Крым?

Белорусский парламентарий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных расценил слова Лукашенко о Крыме как «вне всякого сомнения» признание полуострова российским. По его словам, Минск «давно считает Крым территорией России, просто это не было формализовано для российского медийного пространства».

Председатель крымского парламента Владимир Константинов и вовсе заявил, что Лукашенко «фактически посетил» полуостров, когда поговорил с Путиным, который находился в Севастополе. Он также выразил надежду, что «за виртуальным посещением последует и реальное». «Мы всегда готовы принимать друзей», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на это, официально белорусские власти не признают Крым частью России. Сам Лукашенко ранее пообещал сделать это сразу после всех российских олигархов. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали?», — напомнил белорусский президент, добавив, что он готов через это переступить.

Тогда в России негативно оценили слова президента Белоруссии. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди посчитала высказывание неуместным, а депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Лукашенко не сможет «усидеть на двух стульях».

Крымские вопросы

При этом во время встречи Путина и Лукашенко в сентябре вопрос принадлежности Крыма не обсуждался. Тема организации прямых авиаперелетов из Белоруссии в Крым также не поднималась. Незадолго до этого Песков отметил, что Владимир Путин на встречах с Александром Лукашенко не поднимает тему полуострова сам.