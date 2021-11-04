Лукашенко попросил Путина показать ему Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что его российский коллега Владимир Путин не взял его с собой в Крым 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

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«Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет, что там сделано, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю», - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Украина закрыла для Белоруссии небо, поэтому белорусы не могут попасть в Крым через эту страну.

«А там у нас и собственность, и другие есть проблемы», - добавил Лукашенко.

Он попросил Путина взять его с собой хотя бы в Санкт-Петербург, а сам пригласил коллегу в Белоруссию.

Путин, в свою очередь, заявил, что готов показать Лукашенко памятник в Севастополе. 4 ноября он прибыл в Крым на празднование Дня народного единства. В Севастополе Путин возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны.