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Главу Севастополя продезинфицировали перед встречей с Путиным: видео

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева и полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова продезинфицировали прямо в машине. Видео процедуры попало в интернет.

На записи видно, как люди в костюмах и масках обрабатывают специальным средством автомобиль. Затем из машины выходят Развожаев и Устинов, и уже «продезинфицированные» отправляются на встречу с главой государства Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию «Подъем», что помимо этого Развозжаева и Устинова заставили ревакцинироваться и отбыть карантин.

Путин объяснил невозможность выхода Крыма из состава России

4 ноября президент прибыл в Крым на празднование Дня народного единства. В Севастополе Путин возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны.

Политика,Видео,Владимир Устинов,Михаил Развожаев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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