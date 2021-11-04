Губернатора Севастополя Михаила Развожаева и полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова продезинфицировали прямо в машине. Видео процедуры попало в интернет.
На записи видно, как люди в костюмах и масках обрабатывают специальным средством автомобиль. Затем из машины выходят Развожаев и Устинов, и уже «продезинфицированные» отправляются на встречу с главой государства Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию «Подъем», что помимо этого Развозжаева и Устинова заставили ревакцинироваться и отбыть карантин.
4 ноября президент прибыл в Крым на празднование Дня народного единства. В Севастополе Путин возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны.