Путин поддержал идею о выплате в 50 тыс. руб. участникам обороны Севастополя в годы войны

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. С такой просьбой Развожаев обратился к лидеру страны в ходе встречи в Севастополе, куда Путин приехал на празднования в честь Дня народного единства. "Хорошо, сделаем", — ответил ему президент. Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны. В ходе поездки у президента были запланированы встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также он принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции. 4 ноября в России празднуют День народного единства, учрежденный в 2005 году. Праздник посвящен исторической дате. А именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.