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Путин прибыл в Севастополь в День народного единства

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
1 час назад

Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ожидается, что Путин выступит с речью, а также примет участие в церемонии возложения цветов. Традиционного приема по случаю Дня народного единства не будет, как и в 2020 году, передает РИА «Новости».

У главы государства запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, 4 ноября состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в формате видеосвязи.

Путин оценил уровень военной безопасности России

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах у главы государства посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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