Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ожидается, что Путин выступит с речью, а также примет участие в церемонии возложения цветов. Традиционного приема по случаю Дня народного единства не будет, как и в 2020 году, передает РИА «Новости».

У главы государства запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, 4 ноября состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в формате видеосвязи.