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Захарова прокомментировала внесение Галкина в «черный список»

Ирина Лебедева
1 час назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала внесение юмориста Максима Галкина в «черный список» Минкульта Украины.

«Украина в опасности»: Захарова о решении Киева по Галкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Национальная безопасность Украины в опасности - ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии - все в политику ушли».

Галкина признали угрозой нацбезопасности Украины

Юморист Максим Галкин попал в перечень людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на решение украинского Министерства культуры и информационной политики. Галкин стал 259-м в "черном списке" тех, кто "создает угрозу" национальной безопасности. Ранее в такой перечень Минкульт Украины по представлению Службы безопасности включил более 30 российских актеров.

Политика,Максим Галкин,Мария Захарова,Минкультуры,СБУ,МИД,
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