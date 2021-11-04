«Украина в опасности»: Захарова о решении Киева по Галкину

Национальная безопасность Украины в опасности - ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии - все в политику ушли».

Юморист Максим Галкин попал в перечень людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на решение украинского Министерства культуры и информационной политики. Галкин стал 259-м в "черном списке" тех, кто "создает угрозу" национальной безопасности. Ранее в такой перечень Минкульт Украины по представлению Службы безопасности включил более 30 российских актеров.