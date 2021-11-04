В России пригрозили Киеву в ответ на «бездумные заявления» Зеленского

В Госдуме обвинили власти Украины в провокации после заявления о том, что Киев разработал «планы обороной операции и контрнаступления» на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Такие провокации лишь только усугубляют поведенческую ситуацию, развивают напряженность в регионе и, естественно, приводят к определенной конфронтации», - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Зеленский все чаще делает «бездумные заявления». Это происходит при молчаливой поддержке западных стран, и может привести к опасным последствиям. Парламентарий напомнил об ударных беспилотниках, которые Турция продала Киеву «для обороны», а в итоге один из них нанес удар по Донбассу.

«Россия не может не реагировать на угрозы в свой адрес независимо от того, откуда они исходят», - добавил Чепа.

Он отметил, что ответ на такие провокации последует незамедлительно.