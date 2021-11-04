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Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов

Ura.Ru
17 минут назад

Посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной.

Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно „карточка на гражданские права“) — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов», — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале.

Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что не является противником вакцинации. Но, по ее мнению, у всех граждан должны быть равные права, независимо от наличия или отсутствия QR-кода. Поклонская также отметила, что QR-код не является гарантией того, что человек не болеет COVID-19.

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Ряд регионов ввели COVID-free зоны на период нерабочих дней. Посещать их могут только привитые от коронавируса граждане или те, кто недавно перенес болезнь. В некоторых регионах QR-коды будут действовать и после окончания нерабочих дней. Например, в Псковской области их продлят до Нового года.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ предложили сократить срок действия сертификатов о вакцинации и, соответственно, QR-кодов. С такой инициативой выступил главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. Он уточил, что сейчас сертификаты рассчитаны на менее опасный и заразный уханьский штамм коронавируса. По мнению Токарева, срок действия документа нужно сократить с года до шести месяцев, передает телеканал 360.

Политика,Сергей Токарев,Наталья Поклонская,Минздрав РФ,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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