Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов

Посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной.

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«Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно „карточка на гражданские права“) — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов», — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале.

Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что не является противником вакцинации. Но, по ее мнению, у всех граждан должны быть равные права, независимо от наличия или отсутствия QR-кода. Поклонская также отметила, что QR-код не является гарантией того, что человек не болеет COVID-19.

Ряд регионов ввели COVID-free зоны на период нерабочих дней. Посещать их могут только привитые от коронавируса граждане или те, кто недавно перенес болезнь. В некоторых регионах QR-коды будут действовать и после окончания нерабочих дней. Например, в Псковской области их продлят до Нового года.