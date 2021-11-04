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МИД РФ: Москва готова к диалогу с США по информбезопасности

Ювелина Бернст
1 час назад

Вашингтон и Москва показали, что готовы брать на себя ответственность и договариваться по вопросам информбезопасности, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, передает РИА «Новости».

МИД РФ: Москва готова к диалогу с США по информбезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Истинная сила дипломатии «заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения», подчеркнул Сыромолотов.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к взвешенному, неполитизированному диалогу с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ). Поэтому дипломат с радостью отметил постепенное сближение позиций по выстраиванию взаимодействия в данной сфере.

Наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете Генассамблеи ООН, добавил Сыромолотов.

3 ноября первый комитет ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике МИБ, где говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях.

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