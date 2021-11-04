В Госдуме рассказали о возможном воссоздании СССР

После объединения России и Белоруссии в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, входившие в СССР, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова передает Ura.ru.

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Это произойдет, если союз будет выглядеть привлекательным, уточнил депутат. Пока так и есть, убежден Калашников: отсутствие границы, работа и учеба друг у друга без разрешений, возможность не переводить водительское удостоверение на другой язык.

«Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Все это приведет к тому, что и другие присоединятся. Прежде всего, это страны бывшего СССР», — заявил парламентарий.

По его мнению, этой теме и будет посвящена встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 4 ноября.