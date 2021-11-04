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Российский депутат допустил воссоздание СССР

Газета.Ru
18 минут назад

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о возможности воссоздания Советского Союза. Об этом пишет URA.RU. По словам депутата, это возможно после объединения России и Белоруссии в Союзное государство. Вероятно, со временем к этому союзу присоединятся страны бывшего СССР, а возможно и другие.

Воссоздание СССР допустили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для того, чтобы страны присоединялись, надо, чтобы этот союз был привлекательным. Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы", - сказал Калашников.

По его словам, есть ряд открытых вопросов, и, вероятно, грядущая встреча лидеров Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет посвящена именно им. Ранее советник Михаила Горбачева рассказал, почему распался СССР.

Политика,Калашников Леонид Иванович,Михаил Горбачев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Госдума,РИА Ura.ru,
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