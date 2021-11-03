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США призвали пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма»

Lenta.ru
1 час назад

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма», поскольку она перестала работать. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

США призвали пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма»
Фото: MFA Russia/ Globallookpress.comMFA Russia/ Globallookpress.com

«В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: "то, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира"», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что этот принцип не учитывает культурные и исторические особенности стран, а также игнорирует их приоритеты. По его словам, Соединенные Штаты навязывают свои подходы на экономических и международных рынках, при этом постоянно грозят России санкциями.

Посол заключил, что российские предприятия научились работать в подобных условиях и искать варианты взаимодействия, не нарушая американских законов.

Ранее Антонов не исключил введения новых санкций США против Москвы. Он добавил, что, несмотря на введение ограничений со стороны Вашингтона, торговое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами продолжается.

Политика,Генри Киссинджер,Анатолий Антонов,РИА Новости,
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