США призвали пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма», поскольку она перестала работать. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com MFA Russia/ Globallookpress.com

«В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: "то, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира"», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что этот принцип не учитывает культурные и исторические особенности стран, а также игнорирует их приоритеты. По его словам, Соединенные Штаты навязывают свои подходы на экономических и международных рынках, при этом постоянно грозят России санкциями.

Посол заключил, что российские предприятия научились работать в подобных условиях и искать варианты взаимодействия, не нарушая американских законов.