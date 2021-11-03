В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Захарова прокомментировала дискриминацию русских в Казахстане

Lenta.ru
1 час назад

Отношения России и Казахстана носят особо привилегированный союзнический характер, однако Москва тщательно следит за любыми проявлениями нетерпимости по национальному признаку в республике. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя случаи дискриминации русских.

Захарова прокомментировала дискриминацию русских в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Россия полностью поддерживает слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о проявлении нулевой терпимости к «пещерному национализму». Дипломат добавила, что действия лиц, стоящих за информационными выбросами о языковых патрулях, не останутся без последствий со стороны казахстанских властей.

«С руководством Казахстана мы едины — и здесь не должно быть никаких сомнений — в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике и реагированию на такие проявления», — подчеркнула Захарова. Она указала на необходимость вести адресную работу с молодежью двух стран и использовать все возможные средства и ресурсы, так как Россия и Казахстан имеют тесные социокультурные связи.

21 октября президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана потребовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Он также призвал проявлять нулевую терпимость к таким инцидентам.

Поговорите тут. Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?

В Казахстане националисты начали проводить так называемые языковые рейды. В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позже журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.

Политика,Генпрокуратура РФ,
117
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители