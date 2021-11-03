Захарова прокомментировала дискриминацию русских в Казахстане

«С руководством Казахстана мы едины — и здесь не должно быть никаких сомнений — в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике и реагированию на такие проявления», — подчеркнула Захарова. Она указала на необходимость вести адресную работу с молодежью двух стран и использовать все возможные средства и ресурсы, так как Россия и Казахстан имеют тесные социокультурные связи.