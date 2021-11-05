Володин рассказал, какой хотел бы видеть оппозицию

Оппозиция по определению должна быть конструктивной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил свои слова о том, что "депутату, будучи во власти, нельзя быть ей же в оппозиции".
Такое заявление спикер ранее сделал на первом заседании Госдумы. Теперь он продолжил тему в своем Telegram-канале и в интервью Znak.com.
Володин объяснил, что каждый, кто избрался в Госдуму, и сам становится представителем народа во власти. При это властными полномочиями его наделяют граждане. "Поэтому он должен их эффективно реализовывать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, которые он взял на себя, избравшись депутатом", - подчеркнул спикер.
По его оценке, это особенно важно с учетом новых полномочий, которые Госдума получила после принятия поправок в Конституцию - право формировать правительство.
Он также выразил уверенность, что оппозиция по определению должна быть конструктивной. "Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны", - отметил председатель ГД.
Володин не согласился с тем, что представители оппозиционных фракций имеют меньше возможностей. "Депутаты обладают равным статусом, одинаковыми правами и обязанностями независимо от партийной принадлежности", - подчеркнул он. В том числе, напомнил спикер, оппозиционные депутаты входят в состав Совета ГД, занимают руководящие должности (первый заместитель и заместители председателя Госдумы), руководят половиной комитетов, их представители являются первыми заместителями и заместителями председателей комитетов.
"Инициатором такого подхода к структуре Государственной думы и выстраиванию баланса был президент, - отметил спикер. - Исходя из наработанного опыта, возможно, правильно будет в будущем закрепить этот принцип законодательно. Это необходимо для того, чтобы представители всех парламентских партий, за которые голосуют граждане, могли участвовать в обсуждении и принятии решений".