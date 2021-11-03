Захарова отреагировала на cообщения о стягивании российских войск к Украине

«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам <…,> который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», - сказала Захарова журналистам.