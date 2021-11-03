Захарова отреагировала на cообщения о стягивании российских войск к Украине

В МИД России считают фейковой кампанией сообщения в западных СМИ о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной, пишет РИА Новости.
«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам <…,> который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», - сказала Захарова журналистам.
Американское издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждает издание, показывают размещение российских войск якобы «на границе с Украиной» - в Смоленской области, у которой нет границы с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что после сообщений о «необычной активности» РФ в США отслеживают ситуацию на границе России и Украины.
В свою очередь ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о российских войсках на границе с Украиной, заявил, что Россия размещает вооруженные силы на своей территории там, где считает нужным, пишет ТАСС.