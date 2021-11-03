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Песков напомнил Байдену о пожарах в Калифорнии

Алиса Селезнёва
33 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о горящей тундре, напомнил о лесные пожарах в Калифорнии. Об этом пишет ТАСС.

Песков напомнил Байдену о пожарах в Калифорнии
Фото: ТАССТАСС

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Глазго раскритиковал Китай и Россию за то, что они «не явились» на саммит лидеров стран G20, одной из тем которого стало глобальное потепление, и напомнил о горящей в России тундре.

«У [президента России] очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», - подчеркнул Байден.

Комментируя это высказывание, Дмитрий Песков признал, что в России в этом году действительно бушевали пожары.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», - заметил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что климатические действия России «носят последовательный характер» и «не имеют цели быть приуроченными к какому-то мероприятию», пишет

РБК.

По данным климатического агентства США NOAA, июль 2021 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле. Повышение температуры провоцирует более частые и интенсивные засухи, лесные пожары, шторма и даже наводнения. А в перспективе может быть губительно для сельского хозяйства и потенциально опасно для людей, отметили ученые.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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