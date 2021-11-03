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Научный руководитель ВШЭ возглавит экспертный совет при правительстве

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил научному руководителю Высшей школы экономики Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве, отметив, что он вполне может справиться с этой задачей. Об этом сообщила пресс-служба в Telegram-канале правительства.

Научный руководитель ВШЭ возглавит экспертный совет при правительстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече с научным руководителем ВШЭ Михаил Мишустин указал на значимую роль вуза в разработке 42 стратегических инициатив.

«Учитывая ваш опыт, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве Российской Федерации. И на системной основе организовать взаимодействие правительства РФ, сотрудников и аппарата, министров федеральных с экспертным сообществом», - заявил премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул, что задача – непростая, но он уверен, что научный руководитель ВШЭ «вполне может с ней справиться».

Кузьминов поблагодарил премьера за предложение и отметил, что для более эффективной работы совету необходимо дать право информационной инициативы.

«Экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства, а возможность инициировать новое обследование, собирать новые данные», – пояснил он.

Экспертный совет при правительстве был создан в 2012 году. Его главной задачей является проведения экспертизы экономических и социально значимых решений правительства РФ, а также федеральных органов исполнительной власти, правительственных, межведомственных комиссий и советов.

Политика,Михаил Мишустин,Ярослав Кузьминов,ВШЭ,Правительство РФ,
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