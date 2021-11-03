Власти обеспечат дополнительную помощь семьям с детьми

Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Новая инициатива подразумевает дополнительную помощь малообеспеченным гражданам РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

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Согласно документу, государство планирует адресно направлять семьям денежные средства весь период взросления ребенка — от рождения до совершеннолетия. Под выплаты попадут все категории малообеспеченных граждан.

Власти России намерены предоставлять меры поддержки в зависимости от материального положения семьи. При этом они хотят упростить процедуру получения выплат и до минимума сократить количество необходимых документов, с которыми нужно обращаться в соответствующие ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную поддержку малообеспеченным гражданам, если возникнет такая необходимость. Эта мера необходима для сохранения уровня их доходов.