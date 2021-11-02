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Москва призвала США прислать новых дипломатов

Вероника Полынина
11 минут назад

Россия призывает США усилить дипломатическое присутствие в Москве, чтобы нормализовать процесс предоставления консульских услуг для россиян, в том числе выдачи виз. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс».

Москва призвала США прислать новых дипломатов
Фото: ReutersReuters

Рябков отметил, что дипломатическое присутствие США в России сократилось настолько, что американское посольство в Москве больше не может предоставлять базовые консульские услуги, такие как выдача виз для граждан РФ, которым необходимо поехать в США. Он подчеркнул, что сейчас от россиян требуют выехать за границу, чтобы там получить американскую визу.

По словам замглавы МИД, в России считают такую ситуацию недопустимой.

«Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме», - заявил Сергей Рябков.

Ранее Госдепартамент США причислил желающих получить американскую визу россиян к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»). В нее входят заявители из стран, где у США нет консульских представительств, или стран с нестабильной политической обстановкой, из-за которой американские дипломаты не могут оказывать консульские услуги. В Госдепе рекомендовали россиянам обращаться за визой в Варшаву. К категории Homeless Nationalities также относятся жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Политика,Сергей Рябков,Госдеп США,
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