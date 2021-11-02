Кабмин утвердил новые правила о секретности и гостайне

«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности России вследствие распространения указанных сведений», — говорится в документе.

Как уточняется, постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

В октябре Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.