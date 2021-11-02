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Правительство России утвердило новые правила о секретности и государственной тайне

RT на русскомиещё 1
18 минут назад

Кабмин России утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин утвердил новые правила о секретности и гостайне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности России вследствие распространения указанных сведений», — говорится в документе.

Как уточняется, постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

В октябре Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.

Политика,ФСБ,Правительство РФ,
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