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Жириновский призвал учить школьников сексу

Ura.Ru
29 минут назад

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в российских школах необходимо ввести уроки полового воспитания. По его словам, это предупредит рост нежелательных беременностей и распространение венерических заболеваний.

Жириновский призвал учить школьников сексу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить, наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей, венерических заболеваний, желаний сменить пол или ориентацию», — приводятся слова Жириновского на сайте партии.

Лидер ЛДПР также утверждает, что нужна всего одна лекция в неделю, на которой дети могли бы с вопросами обратиться к специалисту.

«При этом в школах не рассказывают, как устроено человеческое тело, об опасности вирусов и ранних незапланированных беременностей», — подытожил Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что необходимо отменить заморозку пенсионных накоплений для того, чтобы граждане могли сами формировать свою пенсию. По его словам, люди сами должны решать, сколько хотят отчислять в Пенсионный фонд.
Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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