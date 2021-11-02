Жириновский призвал учить школьников сексу

«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить, наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей, венерических заболеваний, желаний сменить пол или ориентацию», — приводятся слова Жириновского на сайте партии.