Жириновский призвал учить школьников сексу

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в российских школах необходимо ввести уроки полового воспитания. По его словам, это предупредит рост нежелательных беременностей и распространение венерических заболеваний.
«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить, наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей, венерических заболеваний, желаний сменить пол или ориентацию», — приводятся слова Жириновского на сайте партии.
Лидер ЛДПР также утверждает, что нужна всего одна лекция в неделю, на которой дети могли бы с вопросами обратиться к специалисту.
«При этом в школах не рассказывают, как устроено человеческое тело, об опасности вирусов и ранних незапланированных беременностей», — подытожил Жириновский.