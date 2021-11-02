В Совфеде отреагировали на высылку россиян из Киева в Будапешт

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал поступок Киева в отношении российских пассажиров самолета авиакомпании WizzAir, которых вместо Москвы выслали обратно в Будапешт, издевательством над людьми. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал отношение Украины к россиянам иезуитским.
Ранее 2 ноября самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Причиной внеплановой посадки самолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий отменили и задержали более 200 авиарейсов.
Источник «Ленты.ру» уточнил, что Киев отказался дать разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян.
Джабаров завил, что ни одно цивилизованное государство так не поступает. Такое поведение, по его словам, не украшает украинцев, хотя в ситуацию и замешана политика.
«Я бы хотел Киеву напомнить, что, когда происходят ЧП в других странах, мы эвакуируем не только своих граждан, но и не забываем про граждан Украины. Из последнего — мы их вывозили из Афганистана. Для нас это люди родные. А воспользоваться ситуацией, когда случилось ЧП, и отправить людей обратно в Венгрию — это просто издевательство над людьми. Понятно, что летать самолеты не могут в такую погоду, и это иезуитский метод, к которому прибегают украинские власти», — высказался сенатор.
Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.