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В Совфеде назвали издевательством высылку россиян из Киева в Будапешт

Lenta.ru
32 минуты назад

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал поступок Киева в отношении российских пассажиров самолета авиакомпании WizzAir, которых вместо Москвы выслали обратно в Будапешт, издевательством над людьми. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал отношение Украины к россиянам иезуитским.

В Совфеде отреагировали на высылку россиян из Киева в Будапешт
Фото: ReutersReuters

Ранее 2 ноября самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве. Причиной внеплановой посадки самолета стал туман в Москве. Во вторник, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий отменили и задержали более 200 авиарейсов.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что Киев отказался дать разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в венгерскую столицу. По его словам, на борту находится много россиян.

Украина запретила самолету с россиянами вылететь из Киева в Москву

Джабаров завил, что ни одно цивилизованное государство так не поступает. Такое поведение, по его словам, не украшает украинцев, хотя в ситуацию и замешана политика.

«Я бы хотел Киеву напомнить, что, когда происходят ЧП в других странах, мы эвакуируем не только своих граждан, но и не забываем про граждан Украины. Из последнего — мы их вывозили из Афганистана. Для нас это люди родные. А воспользоваться ситуацией, когда случилось ЧП, и отправить людей обратно в Венгрию — это просто издевательство над людьми. Понятно, что летать самолеты не могут в такую погоду, и это иезуитский метод, к которому прибегают украинские власти», — высказался сенатор.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.

Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,Lenta.ru,
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