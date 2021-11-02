В Совфеде отреагировали на высылку россиян из Киева в Будапешт

«Я бы хотел Киеву напомнить, что, когда происходят ЧП в других странах, мы эвакуируем не только своих граждан, но и не забываем про граждан Украины. Из последнего — мы их вывозили из Афганистана. Для нас это люди родные. А воспользоваться ситуацией, когда случилось ЧП, и отправить людей обратно в Венгрию — это просто издевательство над людьми. Понятно, что летать самолеты не могут в такую погоду, и это иезуитский метод, к которому прибегают украинские власти», — высказался сенатор.